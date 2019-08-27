Пермь, 27 августа 2019, 15:11 — REGNUM
В Перми решение о зонированию территории в микрорайоне Водники, где находится Кировский лес, принято. Как сообщила на своей странице в соцсети депутат гордумы Надежда Агишева («Яблоко»), принято оно «без доклада».
Добавим, что 27 августа в городе прошли обещанные одиночные пикеты.
Напомним, в повестке вопросов на 27 августа на рассмотрение гордумы Перми значился вопрос о смене зонирования. Активисты-общественники выразили протест против того, чтобы рекреационную зону в лесу сменила зона обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства.
Общественники опасаются, что при таком развитии ситуации наряду со строительством инфекционной больницы могут появится и другие крупные объекты, в том числе коммерческие, ради которых деревья городского леса пойдут под сруб.
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