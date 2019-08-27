Пермь, , 15:11 — REGNUM

В Перми решение о зонированию территории в микрорайоне Водники, где находится Кировский лес, принято. Как сообщила на своей странице в соцсети депутат гордумы Надежда Агишева («Яблоко»), принято оно «без доклада».

«Решение по лесу в Кировском районе принято в режиме «без доклада».40 га леса вырубят. Видимо спасают репутацию депутатов от Кировского района», — отметила Агишева.

Добавим, что 27 августа в городе прошли обещанные одиночные пикеты.

Напомним, в повестке вопросов на 27 августа на рассмотрение гордумы Перми значился вопрос о смене зонирования. Активисты-общественники выразили протест против того, чтобы рекреационную зону в лесу сменила зона обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства.

Общественники опасаются, что при таком развитии ситуации наряду со строительством инфекционной больницы могут появится и другие крупные объекты, в том числе коммерческие, ради которых деревья городского леса пойдут под сруб.

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