Екатеринбург, , 15:13 — REGNUM

Оставляющая пост главы управления культуры в мэрии Екатеринбурга Татьяна Ярошевская назвала, кого хотела бы видеть на этой должности. Об этом сообщает ИА Znak.

По словам источника агентства, чиновница рекомендовала отдать руководство руководителю Дирекции городских праздников Илье Маркову. Однако в мэрии пока не приняли окончательного решения насчёт новой кандидатуры.

Сама Ярошевская доработает в горадминистрации до середины сентября 2019 года.

Напомним, 26 августа 2019 года Татьяна Ярошевская заявила о своём переходе во МХАТ. По приглашению худрука театра Эдуарда Боякова екатеринбурженка станет исполнительным директором легендарного учреждения.

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