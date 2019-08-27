Мадрид, , 15:10 — REGNUM

Российский президент Владимир Путин остаётся в хорошей форме благодаря долгому сну, спортивным занятиям и правильному питанию. Об этом пишет испанская газета El Mundo.

Авторы публикации отметили, что 66-летний российский лидер выглядит лучше, чем десять лет назад, и это «самый спортивный президент, которого когда-либо видел Кремль». Секрет Путина, полагают они, — любовь к хоккею, дзюдо, плаванию и пешим прогулкам.

«В отличие от большинства россиян своего возраста, Путин не употребляет алкоголя», — добавили испанские журналисты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин назвал самбо видом спорта, который привлекает зрелищностью и накалом борьбы, воспитывает стойкость и упорство и закаляет характер.

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