Киев, , 15:04 — REGNUM

На Украине сегодня, 27 августа, обсуждают итоги первых ста дней президентства Владимира Зеленского, передает корреспондент ИА REGNUM

В частности, политолог Руслан Бортник отмечает, что коренных изменений в жизни государства, общества и экономики не произошло — ни позитивных, ни негативных.

Вместе с тем, отмечает эксперт, первые 100 дней подтвердили, что новый президент Украины — не искушен в политике и управлении людьми, но в тоже время недоверчив к новым людям, склонен к прожектам и может подпадать под влияние своего окружения; не обладает нужными знаниями и опытом, но крайне амбициозен и готов принимать радикальные и быстрые решения.

«Президент (Зеленский) видит цели, но не имеет собственных рецептов по их достижению, и именно вокруг этих «рецептов» развернулась прогнозируемая борьба ключевых групп влияния в окружении, что, публично превратилось в какофонию часто антагонистических сигналов по ключевым темам — мира, тарифов, реформ», — подчеркивает Бортник.

По словам политолога, ключевая экспертная претензия к 100 дням президента Зеленского прежде всего касается того, что он так и не смог выстроить чёткой архитектуры власти — вертикали принятия решений, представить обществу план развития страны.

«Многие важнейшие решения принимаются в хаосе, в конфликте целей и задач, в борьбе разных групп влияния или не принимаются вообще. Очень не понравился прецедент с отказом от подписания закона Украины «О временных следственных комиссиях» — президент не подписал и не наложил вето — нарушил Конституцию», — отмечает эксперт.

В завершение Бортник констатирует, что «медовый период» Зеленского в эти 100 дней завершился, в дальнейшем его ждёт уже 100% ответственность за все что происходит в стране и со страной.