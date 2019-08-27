Санкт-Петербург, , 15:00 — REGNUM

Деанонимизация силовиков во время массовых акций поможет повысить их личную ответственность и укрепит защиту прав граждан. Такого мнения придерживается уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, омбудсмен поддержал законопроект сенатора Владимира Лукина об обязательном размещении на форме либо амуниции сотрудников полиции и Росгвардии «хорошо различимых идентификационных номеров» при несении службы в общественных местах. Документ уже внесен в Госдуму.

Лукин предложил поправки в статью 25 Федерального закона «О полиции» и статью 24 Федерального закона «О войсках национальной гвардии». Они должны устранить анонимность правоохранителей из Росгвардии, которые не только не имеют опознавательных идентификационных знаков на форме, но теперь еще и предпочитают нести службу на митингах в балаклавах, закрывая лица. Поправки же не допускают «несение службы в общественных местах без идентификационного номера либо с его частичным или полным сокрытием».

По оценкам Александра Шишлова, предложенные поправки повысят личную ответственность сотрудников полиции и Росгвардии и укрепят гарантии защиты прав граждан.

«Возможность идентификации представителей правоохранительных органов особенно важна на публичных мероприятиях (что неоднократно подтверждал опыт их проведения в Санкт-Петербурге), прежде всего для исключения случаев, когда очевидное превышение должностных полномочий фактически остается нерасследованным, в том числе в связи со сложностью установления лица, его совершившего», — заявил Шишлов.

Заметим, по действующей редакции закона «О полиции» полицейские должны иметь нагрудные знаки, позволяющие их идентифицировать. Однако на практике такая возможность нередко отсутствует: полицейские жетоны скрыты под бронежилетами или лацканами одежды. Росгвардейцы же по существующим законам не обязаны не только носить номера, но и представляться при взаимодействии с гражданами либо объяснять свои действия.

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