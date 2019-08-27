Берлин, , 14:56 — REGNUM

Почему националистическая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) так успешна на востоке ФРГ? В какой части истории нужно искать причины ее успеха? Таким вопросом задается немецкая газета Zeit-Online и обращается к читателям с просьбой разрешить его.

Спустя три десятилетия после падения Берлинской стены избиратели на востоке могут привести к важной политической вехе. У АдГ есть шансы стать самой сильной партией в Саксонии, Бранденбурге и Тюрингии. Даже после майских выборов в Европейский парламент результаты голосования очертили контур бывшей ГДР. Но почему именно есть? Напрашиваются два объяснения: история до 1990 года и время после перемен.

Сторонники первой теории утверждают, что прошлое ГДР всё еще довлеет, пишет газета. Оно формирует отношения между гражданами и государством. Здесь подавлена культура дебатов, государственные структуры авторитарны, общество этнически гомогенно. Всё это — решающие факторы недоверия по отношению к плюралистическому обществу запада. В ГДР не были подведены итоги под преступлениями национал-социалистов, а праворадикальные тенденции отрицались. Именно поэтому восточные немцы не чувствительны по отношению к правой риторике.

Сторонники второй считают, что время после воссоединения Германии заставило жителей бывшей ГДР усомниться в ФРГ. Эйфория сменилась разочарованием, миллионы людей потеряли работу, а получившая хорошее образование молодежь устремилась на запад, оставив после себя пустоту. Запад же не пережил таких потрясений. Кроме того, на новых сограждан на западе часто смотрели свысока. И по сей день заметен разрыв в доходах и пенсиях.

Изложив эти два взгляда, газета обращается к читателям:

«Мы хотим знать от Вас, от восточных и западных немцев и от других людей: почему АдГ так успешна на востоке? Можете ли Вы согласиться с изложенными выше аргументами? Или у Вас имеются другие взгляды и опыт, чтобы интерпретировать текущую ситуацию?»

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября состоятся выборы в местные парламенты (ландтаги) Саксонии и Бранденбурга. В Тюрингии они пройдут 27 октября. Напомним, опросы избирателей прогнозируют первое или второе место для АдГ по итогам выборов. Другие пять партий, входящих в бундестаг, исключают какое-либо сотрудничество с АдГ, обвиняя ее в правом экстремизме.

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