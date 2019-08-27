27 августа 2019 | Время чтения 5 мин

Концепция «Донбасс – хаб русского мира в Восточной Украине» — это комплексная стратегия долгосрочного характера, для реализации которой требуются не только заделы, но и квалифицированные эксперты. Это институты, структуры, люди и финансирование. Другого способа защиты национальных интересов не существует

Александр Халдей, , 16:12 — REGNUM

В экспертном сообществе давно сформировалась концепция Донбасса как некоего хаба Русского мира на территории Украины. Формально находясь в составе Украины, но на границе Украины с Россией, Донбасс испытывает мощное влияние российской экономики и политики, пребывает в поле русской культуры и содержит много советских ценностных модулей, которых никогда не вытравить украинской национальной пропагандой. Из-за своего географического положения Донбасс испытывает такое же мощное притяжение к России, какое Западная Украина испытывает в отношении Польши.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Но в России в умеренно либеральном правящем классе нет стремления использовать Донбасс для раскола Украины. Здесь понимают, что существующие нормы международного права не позволят никакой формы отчуждения Донбасса от Украины с присоединением к России без риска получить полную международную изоляцию с обвинением в аннексии. Именно по этой причине не состоялся в Донбассе крымский сценарий в 2014 году.

Война в Донбассе. 2015

Присоединение Крыма — это был максимум возможного в той сложившейся ситуации, когда альтернативой санкций был ввод шестого флота США в Севастополь и полная блокада России на Чёрном и Средиземном море. Уже Крым создал для России такое множество неразвязываемых гордиевых узлов, что если к ним прибавить Донбасс, то Россия проигрывала борьбу за Восточную и Западную Европу США, попадая в изоляцию и теряя нефтяной и газовый транзит, жизненно важный для российского бюджета. По этой причине было принято решение пойти в обход: оставить Донбасс в составе Украины, но перехватить контроль над политической повесткой в Донбассе.

Такой Донбасс становился непреодолимым бастионом для НАТО на Украине. На нынешнем историческом этапе для России это было необходимым и достаточным условием. Так достигался выигрыш времени для отложенного реванша и отбрасывания НАТО от границ России.

Нынешнее состояние России характерно господством в ней стремящейся к интегрированию в Европу политической и коммерческой элиты. В таком состоянии она не может себе позволить жёсткую конфронтацию с США и Европой на Украине, которая оказалась полностью оккупирована Западом и вошла в сферу его жизненных интересов. Любое стремление к реваншу на Украине означает для современной российской элиты объявление войны США и Европе. К такой войне наша элита не только не стремится.

Характер сложившихся экономических связей России и Европы носит довольно запутанный характер. Борьбу за влияние на Украине России приходится вести в ситуации, когда огромное число элитных групп в России ведёт свой бизнес в Европе и потому использует бизнес-элиты Украины в качестве не только партнёров, но и посредников для диалога с Западом. В то же время украинский олигархат нуждается в сепаратных каналах выхода на политическое руководство России, для чего использует своих российских партнёров. Никакие публичные декларации вечной войны не должны вводить в заблуждение по поводу истинных взаимоотношений украинских и российских олигархических кланов.

Кочергин Н. Капитал и Компания. 1920

С помощью друг друга эти группы в России и на Украине ведут жизненно важный диалог с Европой, Израилем и США. Можно как угодно проклинать российских олигархов, но их личные интересы — это в нынешних условиях ещё и интересы российских отраслей, которые стремятся решать вопросы доступа к рынкам. Так создан конкурентный межгосударственный пул, в чьи интересы входит сохранение статуса-кво на Украине при острой скрытой борьбе за перетягивание её на свою сторону, но с консенсусом о неприменении радикальных средств.

В этой ситуации у России довольно сложное положение: формально признавая Донбасс частью Украины, Россия не может допустить его поглощения радикальным украинством и захватом прозападными силами. Соответственно, политика России в Донбассе представляет собой отложенную шахматную партию в ситуации, когда на игроков давят из зрительного зала и требуют игры на обострение, а игроки понимают преждевременность такого поведения.

Россия не хочет выглядеть как страна, производящая аннексию украинского Донбасса в состав России. Все действия России по поддержке Донбасса официально основаны на том, что здесь производится гуманитарная операция по временной защите русскоязычного населения государства Украина без претензии на включение территории в российский производственно-экономический комплекс с полным разрывом связей с Украиной.

России нужен пророссийский Донбасс в составе Украины. Западу нужен зачищенный и прозападный Донбасс в составе Украины. Учитывая, что Украина уже кооптирована в Запад, Донбасс для России — это критически важный плацдарм, наподобие Малой земли в Новороссийске, откуда после долгой подготовки можно начать контрнаступление с целью достижения коренного перелома в войне.

Митинг возле захваченного здания Донецкой ОГА, проходивший 7 апреля 2014 года (cc) Andrew Butko

В процессе «битвы за Донбасс» 2014−2019 годов были изменены стратегические подходы и сменены ответственные исполнители. Менялась тактика, но стратегия остаётся прежней: формально украинский, но по факту пророссийский Донбасс становится инструментом переформатирования Украины с выводом её частично из-под контроля Запада (о полном выводе речи не идёт в силу неготовности России вступать с Западом в конфликт по Украине).

В связи с имеющейся до сих пор неопределённостью, у донбасского кейса до сих пор отсутствует сложившийся круг экспертов, способных обеспечить стратегию превращения Донбасса в русский хаб на Украине. Прежде всего, нет тех элитных групп, которым такой сценарий был бы необходим и которые затребовали бы соответствующую стратегию, частью которой этот хаб мог бы являться. А раз нет заказчиков, то нет и исполнителей.

Существующие дискуссии по теме «Донбасс как очаг русского мира на украинской территории» имеют вялотекущий характер, и в них участвуют периферийные экспертные сообщества. Временное затишье на Украине Россией и Западом используется как способ накопления сил перед следующим наступлением. А провозглашение концепции «Донбасс — русский хаб на украинской территории» — это сигнал о переходе в наступление, срок для которого пока не наступил.

Празднование Дня освобождения Донбасса. Донецк. ДНР. 08.09.2016. © ИА Красная Весна

Однако необходимость проводить подготовительные работы в этом направлении становится всё более очевидной. Если Минские соглашения удастся реализовать, без создания пророссийских стратегических институтов в Донбассе существует риск постепенной трансформации донбасских политических элит в сторону удаления от России. Именно этот процесс сейчас происходит в Белоруссии, где под разговоры о Союзном государстве всё больше насаждается белорусизация, мова и латиница.

Концепция «Донбасс — хаб русского мира в Восточной Украине» — это комплексная стратегия долгосрочного характера, для реализации которой требуются не только заделы, но и квалифицированные эксперты. Это институты, структуры, люди и финансирование. Другого способа защиты национальных интересов не существует. Россия уже один раз потеряла Украину из-за отсутствия всего этого. Сейчас на те же грабли пришлось наступить в Белоруссии. Нужно ли ждать третьего случая в отношении Донбасса?