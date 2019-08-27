Москва, , 14:55 — REGNUM

Беспокойство из-за планов США разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе выразил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на российско-малайзийских консультациях по безопасности в Куала-Лумпуре. Об этом сообщает 27 августа пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

«Николай Патрушев выразил обеспокоенность планами США по размещению ракет средней и меньшей дальности в АТР», — отметили в Совбезе.

Во время визита в Малайзию Патрушев встретился с министром обороны и с гендиректором Совета национальной безопасности Малайзии. На встречах и консультациях рассматривалось, в частности, военное и военно-техническое сотрудничество Москвы и Куала-Лумпура.

Как сообщало ИА REGNUM, Патрушев согласился с критикой малайзийской стороны в адрес Совместной следственной группы, которая расследует катастрофу рейса МН17 «Малайзийских авиалиний». Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад упрекнул следователей в политизированности, необоснованных и поспешных обвинениях.

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