Качканар, Свердловская область, , 14:53 — REGNUM

В Свердловской области сотрудники акушерско-гинекологического отделения центральной городской больницы города Качканара обратились к президенту России Владимиру Путину. Они записали видео, в котором изложили своё видение сложившейся ситуации и разместили его в интернете.

«Наше обращение к вам — это крик о помощи», — заявили медики в начале ролика, сообщив, что 15 июля они получили уведомлении о сокращении штата гинекологического отделения и им предложили перейти в другие профильные отделения.

Сотрудники больницы сообщили, что гинекологическое отделение намереваются совместить с родильным отделением, что, по их мнению, является нарушением санитарно-эпидемиологических правил и норм, а обязанности медсестёр отделения переложат на акушерок.

Они отметили, что в результате оптимизации у них увеличились служебные нагрузки без фактического роста заработной платы. В результате медики вынуждены работать на полторы или две ставки, и практически «вынуждены ночевать» в отделении. Более того, они заявляют, что им убрали надбавки за вредность и стаж.

По мнению сотрудниц гинекологического отделения, всё это приводит к снижению качества оказываемой помощи.

«Мы вас очень просим обратить внимание на нашу критическую ситуацию и помочь, так как нам уже обратиться за помощью не к кому», — подытожили медики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области разгорелся скандал в Нижнем Тагиле, связанный с массовым увольнением медиков. Так в начале августа все хирурги Демидовской больницы, а следом за ними их коллеги из центральной городской больницы № 1 написали заявления на увольнение.

Инцидент получил широкий общественный резонанс, а за развитием ситуации следят в Кремле.