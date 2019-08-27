Богор, Индонезия, , 14:50 — REGNUM

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди рассказала о встрече президента Джоко Видодо и короля Малайзии Абдаллы, сообщает информационное агентство Antara.

По словам министра, вместе с представителями двух делегаций главы государств обсудили вопросы укрепления сотрудничества, в том числе в сфере масличной пальмой.

«Мы говорили о торговых и инвестиционных двусторонних отношениях, потому что Малайзия является одним из самых влиятельных партнеров для нас в области торговли, инвестиций и туризма», — отметила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.

Известно, что стороны также обсудили сотрудничество между нефтегазовыми компаниями Petronas (Малайзия) и Pertamina (Индонезия), которые хотят укрепить взаимодействие и работать над внешними проектами.

Ретно Марсуди также отметила, что на встрече глав двух государств президент Индонезии поднял вопрос об интересах индонезийских граждан в Малайзии.

«Граждане Индонезии сталкиваются с юридическими проблемами. Конечно, мы уважаем местную правовую систему, но также просим рассмотреть вопрос о справедливом обращении», — заявила глава внешнеполитического ведомства Индонезии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе визита в Индонезию король Малайзии намерен поднять четыре темы для укрепления двусторонних отношений, а именно торговля, инвестиции, туризм и образование.

Читайте ранее в этом сюжете: Король Малайзии с визитом в Индонезии: на повестке дня четыре темы