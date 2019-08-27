Киев, , 14:48 — REGNUM

Новый состав Верховной рады может уже в сентябре принять закон, ограничивающий депутатскую неприкосновенность, заявил представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук, сообщил 27 августа телеканал 112.ua

Журналисты задали политику вопрос о проекте изменений в конституцию Украины № 7203.

«Мы настроены провести его максимально быстро. Если не будет сопротивления со стороны других фракций, и я очень надеюсь, что все это декларировали на протяжении 28 лет. Я очень надеюсь, что если мы все сплотимся вокруг этого законопроекта, это будет тот проект, который впервые сможет объединить Верховную раду Украины», — рассказал Стефанчук.

Он выразил уверенность, что первое голосование за законопроект состоится 29 августа, а окончательно он будет утверждён уже в сентябре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский политолог Дмитрий Корнейчук скептически отреагировал на обещания принять закон об ограничении неприкосновенности депутатов Верховной рады в начале сентября. По его словам, окончательно принять такой закон Рада сможет не раньше начала 2020 года, а до того времени существующий проект закона могут благополучно забыть.

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