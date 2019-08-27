Киев, 27 августа 2019, 14:48 — REGNUM
Новый состав Верховной рады может уже в сентябре принять закон, ограничивающий депутатскую неприкосновенность, заявил представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук, сообщил 27 августа телеканал 112.ua
Журналисты задали политику вопрос о проекте изменений в конституцию Украины № 7203.
Он выразил уверенность, что первое голосование за законопроект состоится 29 августа, а окончательно он будет утверждён уже в сентябре.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский политолог Дмитрий Корнейчук скептически отреагировал на обещания принять закон об ограничении неприкосновенности депутатов Верховной рады в начале сентября. По его словам, окончательно принять такой закон Рада сможет не раньше начала 2020 года, а до того времени существующий проект закона могут благополучно забыть.
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