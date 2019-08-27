Оренбург, , 14:45 — REGNUM

Новый глава Оренбургской области Денис Паслер формирует четкие задачи и требует бескомпромиссного исполнения. К такому выводу пришли эксперты Центра политической конъюнктуры (ЦПК) в своём докладе «Денис Паслер. Бескомпромиссный управленец» из серии политических портретов губернаторов новой волны. Исследование опубликовано на сайте ЦПК.

Паслер руководит регионом только пять месяцев — он был назначен врио губернатора Оренбургской области 21 марта 2019 года, сменив в этой должности 65-летнего Юрия Берга. К тому времени в области обострились внутриэлитные конфликты, разразился ряд коррупционных скандалов.

«Для разрешения конфликтной ситуации необходим был «варяг», который не был связан со старыми политическими элитами области», — отмечают авторы доклада.

Паслер зарекомендовал себя и в органах государственного управления — работал председателем правительства Свердловской области, и в крупном частном бизнесе. Придя в Оренбургскую область, он отказался от сиюминутных масштабных кадровых чисток, внимательно изучив, кто может войти в его новую команду, особенно — из числа местных молодых кадров.

Серьёзной управленческой победой Паслера эксперты считают отставку главы Орска Андрея Одинцова. Вместе с тем, пока не завершённым остаётся конфликт с мэром Оренбурга Дмитрием Кулагиным, которого Паслер публично критикует за провал работы по целому ряду направлений.

«Этот конфликт будет развиваться и дальше, и, учитывая практику подобных противостояний в других регионах, закончится не в пользу Кулагина», — считают они.

Как и другие представители новой волны губернаторского корпуса, Паслер существенно сократил дистанцию с населением — он активно посещает районы области, использует для общения социальные сети, на основе полученных обращений ставит чёткие задачи перед муниципальными властями и контролирует их исполнение.

Плюсами нового главы региона составители доклада считают его ориентированность на сохранение и прирост человеческого капитала Оренбургской области, активное участие в реализации национальных проектов, развитие жилищных программ, особое внимание к развитию АПК, передачу на федеральный баланс крупных инфраструктурных объектов, развитие взаимодействия с крупными федеральными компаниями и т.д. При этом, отмечают эксперты, Паслер «внедряет новые механизмы принятия управленческих решений, которые направлены на вовлечение граждан в эти процессы». Так, например, отбор общественных территорий, которые планируется благоустраивать в рамках проекта формирования комфортной городской среды, производился посредством онлайн-голосования среди жителей региона.

«Паслер — универсальный управленец, доказавший свою эффективность в различных сферах на самых разных позициях. Его управленческий стиль — спокойный и рассудительный, но при этом бескомпромиссный и жесткий. В области не было зафиксировано резкого обострения внутриэлитных противоречий несмотря на то, что Паслер никак не был связан с Оренбургской областью, и многие опасались «прихода варяга», — делают выводы автора доклада ЦПК.