Рим, , 14:42 — REGNUM

Руководители итальянской Демократической партии в своих переговорах с «Движением 5 звезд» о формировании новой коалиции заявили о желании получить почти все ключевые посты, передает Affari Italiani во вторник, 27 августа, со ссылкой на осведомленные источники.

Речь идет о праве назначить представителя Италии в Еврокомиссии, о постах министров внутренних дел, юстиции, экономики и финансов, а также экономического развития. Официально эта информация не подтверждается.

Анонимные источники обеих партий упрекают друг друга в слишком больших требованиях, единодушно заявляют о вполне вероятном срыве переговоров и обвиняют в этом срыве друг друга.

Но поскольку компромисс между собой является единственным и для либералов, и для «Движения» способом получить власть, мнения наблюдателей о том, являются ли их споры подлинными или же они являются политической игрой, расходятся.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, формальный глава итальянского государства президент Серджо Маттарелла 27 и 28 августа проведет повторные встречи с лидерами всех основных партий страны. Согласно процедуре, предусмотренной итальянским законодательством, именно президент должен выбрать один из трех путей выхода из правительственного кризиса.

Первый вариант — проведение досрочных выборов в связи с распадом коалиции, второй — формирование новой коалиции в действующем составе парламента (при наличии возможности), третий — формирование так называемого технического правительства, которое должно утверждать необходимые стране финансово-экономические документы, но не может принимать никаких политических решений.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, «Лига» Маттео Сальвини инициировала раскол действующей коалиции с «Движением 5 звезд», объяснив это решение расхождением взглядов по ряду значимых вопросов. Оппоненты Сальвини в свою очередь уверены, что «Лига» преследует единственную цель — получить всю полноту власти и провести выборы в период, когда рейтинг партии вырос почти до 40%.

Один из вероятных сценариев — объявление досрочных выборов, они могут пройти в середине октября. По данным социологов, победу на выборах одержат правые партии во главе с «Лигой» (также «Братья Италии» и «Вперед, Италия»).

Одновременно представители второй партии бывшей коалиции, «Движения 5 звезд», обсуждают возможность заключения союза с либеральной Демократической партией. При таком сценарии правительство будет сформировано без перевыборов парламента. В нынешнем составе парламента две эти партии могут сформировать большинство, в случае же проведения выборов, по данным социологов, такой возможности у них не будет. Однако переговоры двух партий сопровождаются множеством споров, что дает основания предполагать, что президент не сочтет этот альянс долговечным и все же объявит досрочные выборы.