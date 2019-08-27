Таллин, , 14:41 — REGNUM

В эстонской сфере образования в условиях нынешней коалиции не будет происходить каких-либо радикальных перемен. Об этом заявила министр образования и науки Майлис Репс на прошедшей в Нарвском колледже Тартуского университета 20-й педагогической конференции, сообщает национальный вещатель rus.err.ee

В ходе конференции прозвучали идеи о необходимости реформирования существующей системы образования с целью исключения сегрегации школьников по языку преподавания.

Так, по мнению представителя социал-демократической партии Евгения Осиновского, необходимо создать модель образования, в которой эстоно‑ и русскоязычные дети могли там учиться вместе.

При создании единой школы необходимо учитывать региональные особенности, считает Виктория Ладынская-Кубитс из партии «Отечество». По ее словам, в отдельных регионах данный процесс может занять больше времени, чем в других.

Глава минобразования Эстонии Майлис Репс не согласилась с политиками, заявив, что в Эстонии должен быть выбор как языка преподавания, так и методики.

«Я думаю, что государство должно давать разные возможности. Пусть родители выбирают для своего ребенка самый лучший вариант: эстоноязычная школа, школа с языковым погружением, двуязычная. Нужны разные методики», — сказала Репс.