27 августа 2019 | Время чтения 9 мин

В нынешней кризисной ситуации в России, когда либеральная оппозиция в очередной раз ополчилась на Кремль, важно не допустить в стране революционных потрясений и хаоса, последствия которых будут сродни временам развала и распада Российской империи в 1917 г. и СССР в 1991 году.

Фёдор Пашин, , 16:17 — REGNUM

В нынешней кризисной ситуации в России, когда либеральная оппозиция в очередной раз ополчилась на Кремль, важно не допустить в стране революционных потрясений и хаоса, последствия которых будут сродни временам развала и распада Российской империи в 1917 г. и СССР в 1991 году.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответственно, на повестке дня стоит общенародная задача кардинально изменить режим в интересах большинства населения, но не гиперактивного меньшинства, уже перехватившего протестные настроения и действующего в антинародных интересах внешних сил влияния и их приспешников в центральной власти.

В этой обстановке особое значение приобретает фигура нынешнего президента страны, который, нельзя не признать, за свое двадцатилетнее пребывание на высших должностных позициях добился немалых успехов на пути укрепления российской государственности и повышения уровня жизни людей, чтобы кто ни говорил. Но он, как это было не раз в мировой истории, угодил в ловушку, умело расставленную силами мирового «глубинного государства».

Используя естественную усталость населения от любой долгой власти, промахи и ошибки хозяина Кремля, его подставы со стороны ближайшего окружения, а главное падение уровня жизни, враждебные силы приступили к свержению власти и развалу России со всеми предсказуемыми последствиями. Тем не менее важно понять, что даже для недовольных граждан, но думающих о судьбе страны и своих детей, президент сохраняет свою ценность — именно он выступает гарантом стабильности и законности.

Свою особую ответственность осознает и президент, а поэтому он должен сам кардинально изменить режим, чтобы не допустить потери страны. Поэтому необходимо продумать некий сценарий, который бы позволил президенту сохранить свои позиции, но при этом уйти от удара мирового глобального государства.

Правительство РФ Government.ru

Основную роль в таком сценарии, на мой взгляд, должен сыграть новый глава правительства. Он в короткие сроки обязан сформировать новое правительство из числа профессионалов и технократов, хорошо зарекомендовавших себя на практической работе в регионах, госкорпорациях, в промышленности, сельском хозяйстве, бизнесе, силовых структурах.

Это должен быть человек примерно одного возраста с нынешним президентом, иметь богатый опыт руководящей работы, с безупречной репутации. Несмотря на коррумпированность власти и общества, такие люди есть в РФ. Новый глава правительства должен будет заниматься не только экономикой, но и активно влиять на внешнюю политику, силовые структуры и все другие сферы жизнедеятельности государства.

Нынешний хозяин Кремля по собственному желанию уступив рычаги оперативного управления государством и обществом, формально устранившись от власти, при этом сосредотачивается на решении стратегических и других задач государственного и геодемографического развития. Оказавшись в роли китайского Дэн Сяопина, он всегда сможет подстраховать главу правительства.

В долгосрочном плане до и после 2024 года необходимо не просто обеспечить преемственность власти (в русле курса «сильный Путин»), а создать предпосылки кардинального обновления структур и состава органов управления, прихода к власти новых лиц, новой команды единомышленников, озабоченных судьбой народа и государства, компетентных и профессиональных людей, имеющих житейский и трудовой опыт созидания и развития, ни в чем не скомпрометировавших себя в прошлом.

В целях изменения структур государственного управления, преодоления последствий политики «разделяй и властвуй» внешнего влияния целесообразно внести изменения в конституцию страны. В ней должно быть определены место и роль русского народа, решен вопрос о равенстве всех национальностей и субъектов государства, последовательной трансформации страны в унитарное государство.

Государственная Дума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Филиал «глубинного государства» в России прекратит функционировать не только в связи с проведением кадровой революции, но и при условии слома прежней модели управления, построенной на западных принципах внешнего управления «разделяй и властвуй». В идеале целесообразно даже от прежних заимствованных названий органов власти.

Так, в частности, сегодня нет необходимости в исполнительной власти иметь президента и председателя правительства, что провоцирует внутреннюю конфликтность и ослабляет власть. При этом главой государства может стать руководитель Федерального Собрания РФ, избираемый обеими палатами — Государственной Думой, избираемой на партийной основе, и Советом Федерации, формирующегося на мажоритарной основе. Руководители палат одновременно, наряду с руководителем аппарата, становятся заместителями главы государства (председателя ФС РФ).

Председатель правительства избирается Федеральным Собранием РФ из числа депутатов Госдумы и членов Совфеда по представлению главы государства (председателя ФС РФ), руководителя парламента. Руководители министерств и ведомств назначаются главой ФС РФ исключительно из числа депутатов Госдумы и членов Совфеда по представлению председателя правительства. ФС РФ подотчетны Центробанк и Счетная палата, главы которых избираются из числа депутатов ГД и членов СФ.

Совет Безопасности РФ в качестве института стратегического планирования внутренней и внешней политики, геодемографического и лингвокультурного развития, обеспечения национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности, координации международной деятельности, применения «жесткой» и «мягкой» силы избирается из числа бывших президентов страны, главы государства (председателя ФС РФ), председателя правительства, глава министерства культуры и медиакоммуникаций, руководители силовых ведомств, глав МИД и Центробанка, Счетной палаты, секретаря СБ. Возглавлять Совет Безопасности может последний экс-президент, что повышает уровень преемственности власти в России, или новый глава государства — председатель ФС РФ.

Совет безопасности РФ Kremlin.ru

В интересах повышения уровня национальной безопасности необходима консолидация силовых структур в рамках трех ведомств: министерство обороны, министерство безопасности, министерство внутренних дел. В условиях глобального информационного противоборства крайне важное значение приобретает консолидация государственных медиаресурсов и институтов культуры в рамках единого ведомства, а также подготовка информационных кадров на базе одного из ведущих вузов страны.

Однопалатные региональные парламенты формируются на смешанной (партийно-мажоритарной), но пропорциональной основе с учетом демографической ситуации в регионе. Глава парламента избирается из числа местных депутатов по представлению главы государства (руководителя ФС РФ). Глава региона по представлению председателя правительства из числа местных депутатов также назначается главой государства (руководителем ФС РФ).

В целом исполнительные и другие органы государства целесообразно сформировать в соответствии с общепризнанными основным институтам власти, механизмам и инструментам управления государства в порядке возрастания их значимости и влияния: лингвокультурные (лингвокультура однородного большинства), организационно-концептуальные, информационно-пропагандистские (институт «мягкой силы»), финансово-экономические, силовые, политико-правовые, дипломатические.

При этом предметом особого внимания российский органов власти должна стать забота о русском языке, его возрождении, использовании в стратегическом планировании и управлении государством и обществом.

Московский Кремль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Российская государственность будет устойчива, стабильна и поступательна в долгосрочной ретроспективе, если удастся выстроить эффективную систему общественной безопасности не только на основе неправительственных объединений граждан по различным направлениям интересов. Многовековой социокультурный опыт выживания и самосохранения, следования традиционным идеалам и культурным ценностям диктует создание и развитие сети земляческой солидарности, взаимопомощи, поддержки на базе соседских общин, формируемых по месту жительства.

Такой подход в первую очередь позволит представителям русско-славянского населения более успешно конкурировать в обеспечении безопасной жизни, политике, экономике, культуре с другими гражданами страны, которые опираются на свои этнические диаспоры, поддержку российских национально-государственных образований и независимых государств (Грузия, Армения, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан и так далее), что периодически приводит к противоречиям в проведении внутренней и внешней политики российским государством.

Несмотря на то, что партийный принцип в формировании власти имеет непосредственное отношение к политике внешнего влияния — «разделяй и властвуй», партийное строительство может быть сохранено, но исключительно в интересах укрепления государства и консолидации общества. В России оно может ограничиться двухпартийной системой.

Так, в частности, всероссийская партия под условным названием «Российский путь» («Общероссийский народный фронт») может объединять сторонников геодемографического возрождения страны, авторитарного построения государства и имперского развития страны — «ни Запад, ни Восток» (третий путь), возрождения русско-славянского триединства, укрепления международного авторитета страны.

Государственная дума РФ Duma.gov.ru

Вторая партия под условным названием «Родная природа» («Родина» и «Справедливая Россия») могла бы провозгласить по китайскому образцу социализм с российской спецификой, особую роль русского языка в управлении государством и обществом, эколого-культурные и традиционные ценности, идеалы справедливости, гармонизацию интересов территорий и центра, приоритеты общественной безопасности.

Подобный алгоритм партийного строительства и развития мог бы быть оправдан уже на предстоящих выборах всех уровней, в том числе президентских. В ходе выборов вокруг ведущих партий могли бы блокироваться другие партии и общественные организации. Более широкое выдвижение кандидатур во власть позволит заметно снизить градус недовольства властью и социально-экономическую напряженность в обществе.

Ахиллесовой пятой России остается глубокий демографический кризис. Даже с нынешним населением, около 150 млн. человек, в долгосрочной перспективе невозможно эффективно контролировать одну седьмую части суши (и соответствующие природные ресурсы), которую сегодня занимает РФ. Поэтому невозможно жить от выборов к выборам.

Как свидетельствует международный опыт, в странах, где особенно сильна «агентура влияния» глубинного государства, оно по своему усмотрению ставит на одну из навязанных кандидатур, как это было в случае с Порошенко и Зеленским, Додоном и тому подобное.

Соответственно, оно больше всего опасается консолидации общества, создания сетевой системы общественной безопасности. В этом случае власть обречена на преемственность в интересах большинства, а значит, будут обеспечены рост здорового народонаселения, возрождение русского языка и его носителей, устойчивое, стабильное и поступательное развитие, безопасность и суверенитет, территориальная целостность, авторитет на международной арене.

Москва-Сити Дарья Антонова © ИА REGNUM

Успешно нейтрализовать враждебные силы в своем тылу невозможно, если не решить проблему Москвы, которая не только в глазах украинцев, грузин, прибалтов и других народов бывшего СССР, но и провинциальной России уже давно превратилась в основной источник всех бед и зол страны. Сегодня она фактически является столицей российского филиала «глубинного государства», где «засели якобы наши друзья».

Между тем, как показывает мировой опыт, природа власти меняется только со сменой столицы. Эксперты считают, что в информационную эпоху управления с государством и обществом ничего страшного не случится, если ФС РФ, ЦБ, Счетная палата, МИД, силовики, федеральные каналы переедут в другой город, например, в Воронеж, Екатеринбург, Тулу, Ярославль и тому подобное.

При этом федеральная власть, освободившись от жестких объятий и лукавой паутины московского спрута, замкнутого на своих глобальных партнеров, только оздоровится. Станет ближе к российской глубинке. О больших финансовых расходах говорить не приходится, сегодняшняя столица дороже обходится России. Слезы народа Москве больше не верят. Она останется деловым и культурным центром страны, где может функционировать исполнительная власть под присмотром московских и федеральных силовиков, под жестким контролем ФС РФ и Совета безопасности страны.

Ситуация в стране и мире сегодня такова, что если в обозримом будущем не удастся должным образом обустроить российскую власть, вырваться из окружения и победить, то нам уже не помогут ни «русские морозы», ни «русские дороги», о чем талантливо поет Игорь Растеряев. Для российского многонационального народа России и его президента наступает время «Ч».