Москва, , 14:41 — REGNUM

Расследование катастрофы лайнера «Малайзийских авиалиний» в Донбассе в 2014 году обсуждали секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и его малайзийские коллеги. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

Во время визита в Малайзию Патрушев встретился с министром обороны и генеральным директором Совета национальной безопасности этой страны. Консультации были посвящены, в частности, трагедии рейса МН17.

Российская сторона, отмечает ТАСС, согласилась с критикой в адрес деятельности Совместной следственной группы со стороны премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада. Мохамад упрекнул следователей в политизированности, необоснованных и поспешных обвинениях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла назвал обвинения Запада в адрес России по делу о крушении МН17 недоказанными и призвал участников расследования быть беспристрастными.

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