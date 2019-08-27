Санкт-Петербург, , 14:34 — REGNUM

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов имеет шансы победить в первом туре выборов губернатора Северной столицы 8 сентября 2019 года. Об этом говорят данные «закрытых социологических исследований, проведенных для администрации президента», о которых 27 августа сообщает РБК.

Александр Беглов Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным источника, исследования проводились в конце июля — начале августа 2019 года.

Согласно этим замерам, которые касались всех регионов, где в единый день голосования пройдут выборы глав исполнительной власти, электоральный рейтинг врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова (от числа определившихся с выбором) составляет 66%.

Основанный на рейтинге от числа определившихся и экспертных оценках прогноз результатов выборов для Беглова составляет 59% голосов, что будет означать победу над конкурентами в первом туре и избрание на пост губернатора.

Также отмечается, что за замену Беглова на посту главы города другим человеком высказались 28% респондентов, против — 45%. В марте текущего года соответствующие цифры составляли 30% и 38%.

«Александр Беглов настроил против себя часть избирателей из-за «чрезмерно агрессивной информационной кампании», — отметил близкий к Кремлю собеседник РБК. Однако в документе по итогам закрытого опроса этот факт не отражен в качестве угрозы, добавил он.

Напомним, на выборах губернатора, которые пройдут 8 сентября 2019 года, баллотируются четыре кандидата в губернаторы: самовыдвиженец Александр Беглов, депутат Заксобрания Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), депутат Заксобрания Михаил Амосов («Гражданская платформа»), депутат Госдумы, режиссер Владимир Бортко (КПРФ).

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