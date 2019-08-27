Киев, , 14:31 — REGNUM

Сотрудники СБУ и Государственного бюро расследований (ГБР) Украины не позволили внедрить новую систему голосования «Рада-3», заявил спикер Верховной рады VIII созыва Андрей Парубий, сообщило 27 августа информационное агентство «Укринформ».

"За десять минут до того, как должно начаться тестирование, в помещения Верховной рады Украины, без приглашения, без официального предупреждения, без решения суда зашли 12 следственных работников СБУ и ГБР. Они зашли в компьютерный центр, сказали, что проводятся следственные действия и заблокировали работу компьютерного центра, и дали указание силовым подразделениям не впускать никого из работников аппарата в зал», — рассказал он.

Политик назвал произошедшее «грубым вмешательством в работу высшего законодательного органа Украины».

По словам правоохранителей, они занимаются расследованием уголовного дела по факту нарушения служебными лицами аппарата Верховной рады Украины правил эксплуатации электронно-вычислительных машин и автоматизированных систем путём внедрения использования сенсорной клавиши в электронной системе подсчёта голосов карточками.

Парубий отметил, что блокирование продолжается с самого утра. После неформальных переговоров с главами силовых ведомств, ему пообещали, что вскоре компьютерный центр Верховной рады будет разблокирован.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук рассказал, что через полгода в Верховной раде может быть внедрена система голосования «Рада-4». Её главной особенностью является голосование по отпечатку пальца, что делает невозможным так называемое «кнопкодавство» — голосование депутатов за себя и за коллег.

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