Киев, 27 августа 2019, 14:31 — REGNUM
Сотрудники СБУ и Государственного бюро расследований (ГБР) Украины не позволили внедрить новую систему голосования «Рада-3», заявил спикер Верховной рады VIII созыва Андрей Парубий, сообщило 27 августа информационное агентство «Укринформ».
Политик назвал произошедшее «грубым вмешательством в работу высшего законодательного органа Украины».
По словам правоохранителей, они занимаются расследованием уголовного дела по факту нарушения служебными лицами аппарата Верховной рады Украины правил эксплуатации электронно-вычислительных машин и автоматизированных систем путём внедрения использования сенсорной клавиши в электронной системе подсчёта голосов карточками.
Парубий отметил, что блокирование продолжается с самого утра. После неформальных переговоров с главами силовых ведомств, ему пообещали, что вскоре компьютерный центр Верховной рады будет разблокирован.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук рассказал, что через полгода в Верховной раде может быть внедрена система голосования «Рада-4». Её главной особенностью является голосование по отпечатку пальца, что делает невозможным так называемое «кнопкодавство» — голосование депутатов за себя и за коллег.
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