Симферополь, , 14:22 — REGNUM

Центральный районный суд Симферополя изменил меру пресечения для участника украинского националистического батальона Эдема Бекирова в связи с плохим состоянием здоровья. Об этом ИА REGNUM 27 августа сообщили в управлении судебного департамента в РК.

«Исполняющий обязанности начальника медицинской части следственного изолятора вышел с ходатайством в суд об изменении меры пресечения на обязательство о явке. На основании медицинских документов Бекирова выпустили из суда», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 57-летний Эдем Бекиров — инвалид первой группы. В декабре 2018 года был задержан сотрудниками ФСБ в пункте пропуска «Джанкой» на границе с Украиной. По данным правоохранителей, весной 2018 года он организовал в Крыму тайник с 12 килограммами тротила и 200 патронами к огнестрельному оружию.

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