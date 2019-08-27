Жуковский, Московская область, , 14:16 — REGNUM

Задача России и Турции — довести товарооборот до $100 млрд вместо существующих $25 млрд. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия авиасалона МАКС-2019 в Жуковском.

Он напомнил, что текущий товарооборот между Россией и Турцией превышает $25 млрд, однако задача стран — увеличить эту сумму в четыре раза. Турция каждый год наращивает экспорт авиационно-космической продукции, в частности, за 2018 год — на $500 млн, добавил он, упомянув о новейшем турецком самолете, вертолете и разработках беспилотных систем.

Турецкий лидер указал на рекорды посещаемости своей страны российскими туристами. В 2019 году Турцию должны посетить почти 6 млн российских граждан, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Эрдоган вместе с президентом РФ Владимиром Путиным открыл авиасалон МАКС-2019 в Жуковском. Турецкому президенту показали экспонаты выставки, в частности, истребитель пятого поколения Су-57.

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