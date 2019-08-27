Джакарта, , 14:11 — REGNUM

Вице-президент Индонезии Юсуф Калла заявил, что перенос столицы государства из Джакарты в провинцию Восточный Калимантан отличается от условий в Малайзии, где административный центр переехал из Куала-Лумпура в Путраджайю, сообщает информационное агентство Antara.

«Административные учреждения в Малайзии перенесли всего на 20 км. Остальные остались в Куала-Лумпуре. Поэтому нашу ситуацию нельзя сравнить с Малайзией. В Восточном Калимантане должно быть новым всё», — заявил Юсуф Калла журналистам в резиденции вице-президента в Джакарте.

По его словам, перенос административного центра правительства Малайзии был не таким сложным, как в Индонезии. В Малайзии всего 14 министерств переехали из Куала-Лумпура в Путраджаю, в то время как в Индонезии их 34.

«Дворец все еще находится в Куала-Лумпуре, здание парламента находится в Куала-Лумпуре, армия и полиция все еще находятся в Куала-лумпуре. Перенесли только министерства», — напомнил Юсуф Калла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо объявил о переносе столицы Индонезии с острова Ява на Калимантан. Новая столица Индонезии будет расположена на территории 180 тыс. гектаров в двух районах провинции Восточный Калимантан: Кутаи Кертанегара и Пенаджам Пасер Утара.

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