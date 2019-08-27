Минск, , 14:07 — REGNUM

Смертная казнь в Белоруссии может быть отменена. Об этом заявили представители властей постсоветской республики, участвующие в проходящей 27 августа минской конференции «Общественное мнение и смертная казнь в Белоруссии».

Представители властей Белоруссии в своих выступлениях акцентировали внимание на законность применения смертной казни в соответствии с белорусской конституцией. Начальник главного управления Европы и Северной Америки МИД республики Андрей Бушило отметил, что в восьми из десяти крупнейших стран мира смертная казнь применяется до сих пор, например — в Японии и США.

Другие выступающие от властей Белоруссии также акцентировали внимание на законности расстрелов приговорённых к исключительной мере наказания. При этом структуры Евросоюза были удостоены упрёков за постоянные требования к официальному Минску отменить смертную казнь или хотя бы ввести мораторий на её применение (как это сделано в России).

Критикуя европейские структуры за давление на официальный Минск в вопросе прекращения практики смертной казни, представители властей Белоруссии дали понять, что Александр Лукашенко принципиально не против её отмены. Представитель МИД РБ прямо заявил, что «мы придём к этой конституционно оговоренной ситуации», однако не пояснил ни сроков, ни механизмов.

Руководитель отдела координации и международного сотрудничества генерального директората по правам человека и верховенству права Совета Европы Татьяна Термачич сообщила представителям официального Минска, что для прекращения расстрелов не требуется проводить специальные мероприятия по выявлению одобрения такого решения со стороны большинства белорусского общества. В своём выступлении она также отметила, что СЕ готов оказать Белоруссии помощь по формированию общественного мнения в пользу отказа от смертной казни.

Термачич указала на возможность выработки плана действий, который позволит Белоруссии не оставаться единственной страной Европы, где применяется смертная казнь.