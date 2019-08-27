Киев, 27 августа 2019, 14:09 — REGNUM
За первые сто дней новому президенту Украины Владимиру Зеленскому удалось укрепить собственную власть и выиграть парламентские выборы, заявил политический эксперт Сергей Быков 27 августа в комментарии, опубликованном на сайте телеканала 112.ua.
Он рассказал, что большая часть указов Зеленского касалась увольнений и назначений.
По его словам, борьба прежней Верховной рады против Зеленского привела к тому, что старые политсилы упустили возможности занять места в новом парламенте:
Он напомнил, что вскоре начнёт работу Верховная рада нового созыва, будет создано новое правительство страны и у Зеленского появятся все возможности менять Украину.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Руслан Бортник заявил о том, что за первые сто дней правления Зеленский не смог построить единой системы принятия решений и не предъявил плана своих дальнейших действий.
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