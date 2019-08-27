Киев, , 14:09 — REGNUM

За первые сто дней новому президенту Украины Владимиру Зеленскому удалось укрепить собственную власть и выиграть парламентские выборы, заявил политический эксперт Сергей Быков 27 августа в комментарии, опубликованном на сайте телеканала 112.ua.

«За первые 100 дней Зеленский издал 306 указов и 235 распоряжений. В общей сложности это на 108 указов и на 198 распоряжений больше, чем издал Порошенко (экс-президент Украины Пётр Порошенко — ИА REGNUM ) за свои первые 100 дней», — отметил эксперт.

Он рассказал, что большая часть указов Зеленского касалась увольнений и назначений.

«Зеленский быстро поменял кадры в администрации и занялся силовым блоком. Рокировки в СБУ, Генштабе и СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины — ИА REGNUM ) позволили президенту взять под контроль нацбезопасность. Также президент уволил лояльных к Порошенко губернаторов», — напомнил Быков.

По его словам, борьба прежней Верховной рады против Зеленского привела к тому, что старые политсилы упустили возможности занять места в новом парламенте:

«Изменив закон о выборах, партии получили бы вдвое большие фракции, и не было бы речи о монокоалиции», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что вскоре начнёт работу Верховная рада нового созыва, будет создано новое правительство страны и у Зеленского появятся все возможности менять Украину.

«Следующие 100 дней будут куда интереснее. Тогда-то мы и сможем оценить, как Владимир Зеленский использует свои возможности, имея всю полноту власти», — подытожил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Руслан Бортник заявил о том, что за первые сто дней правления Зеленский не смог построить единой системы принятия решений и не предъявил плана своих дальнейших действий.

Читайте также: Зеленский не выстроил «вертикаль принятия решений» — эксперт