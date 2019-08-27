Ашхабад, , 14:03 — REGNUM

Выставка туркменских товаров открылась в столице Сингапура. Мероприятие приурочено к государственному визиту президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова и проходящему в Сингапуре туркмено-сингапурскому бизнес-форуму, пишет «Turkmenistan.ru».

Туркменские компании представили текстильные и швейные изделия — ткани, пряжу, джинсовую одежду, обувь, постельное белье, изделия из шелка и ковры. А также продукцию нефтегазовой и химической промышленности, сельхозтовары и продукты питания.

Помимо этого представители туркменских бизнес-кругов провели презентации, посвященные турам по историческим и архитектурным достопримечательностям Туркмении.

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