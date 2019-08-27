Ашхабад, , 14:02 — REGNUM

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов прилетел в столицу Сингапура с государственным визитом и встретился со своей сингапурской коллегой Халимой Якоб, пишет «Туркменистан сегодня».

Лидеры двух стран обсудили вопросы, касающиеся наращивания взаимодействия в торгово-экономической сфере, уделив особое внимание теме реализации крупных проектов в области торговли, топливно-энергетического комплекса, химической и текстильной промышленности, транспорта и связи.

Бердымухамедов предложил проводить на регулярной основе туркменско-сингапурские бизнес-форумы, выставки и встречи экспертов — для обмена опытом и налаживания связей между предпринимателями и компаниями Туркмении и Сингапура.

Также главы государств изъявили желание в дальнейшем рассмотреть возможность налаживания связей в области образования, науки и высоких технологий, в сфере туристической индустрии и культурно-гуманитарного диалога.