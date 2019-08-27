Париж, 27 августа 2019, 13:58 — REGNUM
Министры обороны и иностранных дел Франции Флоранс Парли и Жан-Ив Ле Дриан посетят Москву для переговоров с российскими коллегами в формате «2+2». Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон 27 августа, выступая перед французскими послами.
Он отметил, что через несколько дней Парли и Ле Дриан отправятся в Россию, где встретятся с министром обороны России Сергеем Шойгу и главой российского МИД Сергеем Лавровым.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков в середине августа анонсировал сентябрьское заседание совета сотрудничества по вопросам безопасности с участием глав МИД и Минобороны России и Франции. Оно состоится в Москве 9 сентября.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа во Франции прошли переговоры российского и французского лидеров Владимира Путина и Эммануэля Макрона. В Кремле встрече дали в целом позитивную оценку.
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