Минск, , 13:54 — REGNUM

Организованная немецким фондом им. Фридриха Эберта парламентская делегация Германии 26 августа провела переговоры в МИД Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба белорусского министерства.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей провёл переговоры с немецкой делегацией. В её состав вошли представители Социал-демократической партии Германии: член Комитета по международным делам Бундестага, бывший федеральный министр окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности ФРГ Барбара Хендрикс, заместитель руководителя германско-белорусской парламентской группы Бундестага Оливер Качмарек, депутаты Бундестага Рене Рёспель и Фритц Фельгентрой, а также депутат Европарламента Йоахим Шустер.

«В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-германского сотрудничества, включая его парламентское измерение, тематику взаимодействия Белоруссия-ЕС, актуальные вопросы региональной повестки дня. Было отмечено наличие значительного потенциала для дальнейшего расширения двустороннего взаимодействия в политической, экономической, гуманитарной сферах», — сказано в кратком официальном сообщении.