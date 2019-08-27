Минск, , 13:51 — REGNUM

Официальный визит министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в Минск состоится 27−28 августа. Об этом сегодня, 27 августа, проинформировал МИД Белоруссии.

Глава внешнеполитического ведомства Турции проведёт переговоры с белорусскими чиновниками в узком и расширенном составе. По итогам переговоров Мевлют Чавушоглу и его белорусский коллега Владимир Макей выступят на брифинге.

По неофициальной информации, запланировано сообщение для прессы по итогам переговоров главы турецкой дипломатии с Александром Лукашенко.

Напомним, что накануне прибытия главы МИД Турции администрация президента Белоруссии подтвердила визит в Минск советника президента США по национальной безопасности: Джона Болтона ждут в ближайшие дни. Тем временем в отставку уходит замглавы МИД РФ Григорий Карасин, курировавший постсоветские республики.