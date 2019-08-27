Киев, , 13:44 — REGNUM

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Киев с официальным визитом. Об этом сообщает 27 августа американское посольство на Украине в Twitter.

«Рады снова приветствовать советника по национальной безопасности Джона Болтона в Киеве!» — говорится в сообщении.

В дипмиссии отметили, что визит Болтона говорит о поддержке Вашингтоном «суверенитета и территориальной целостности Украины», а также её «евроатлантического пути». Болтон ожидает в Киеве продуктивных встреч с украинскими чиновниками. Ранее посольство привело слова Болтона о поддержке реформ президента Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, Болтон намеревается также посетить Белоруссию в ближайшие дни. Его визит подтвердили в администрации белорусского президента Александра Лукашенко.

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