Москва, , 13:42 — REGNUM

Первый президент Украины Леонид Кравчук боится, что его ограбят квартирные воры. О своих страхах он рассказал при помощи телемоста в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Ранее во время выступления на одном из украинских телеканалов Кравчук признался, что испытывает чувство страха, и в тумбочке рядом с кроватью держит пистолет. Ведущая российского ток-шоу Ольга Скабеева напомнила экс-президенту Украины об этих словах и поинтересовалась, кого так боится бывший политик.

«Пистолет лежит не от врагов. У нас много людей страдают от того, что приходят в дом ночью. Мои товарищи об этом рассказывали: вяжут людей и забирают всё из дома. Я хочу спать спокойно», — сказал Кравчук.

Скабеева уточнила у первого президента Украины, правильно ли она поняла, что он боится именно представителей украинского криминала.

«Преступники. Я их по национальности не знаю. Они по национальности могут быть кто угодно. Они преступники, и я их буду убивать», — заявил бывший политик.

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