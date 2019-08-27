Минск, , 13:25 — REGNUM

Министерство иностранных дел Белоруссии ответило на заявление МИД Литвы в отношении белорусской АЭС (БелАЭС) цитатой русского писателя Льва Толстого. Соответствующее заявление опубликовано на странице белорусского внешнеполитического ведомства в Facebook.

«Чем виноватее сам перед своей, хотя бы и скрытой, совестью, тем охотнее и невольно ищешь вины других, и в особенности тех, перед которыми виноват». На наш взгляд, это многое объясняет», — говорится в сообщении.

Ранее в МИД Литвы заявили, что Минск якобы не выполнил все необходимые требования безопасности БелАЭС, в связи с чем инспекция потребовала пересмотреть документ и определить конкретные меры по повышению безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Литве БелАЭС названа «угрозой национальной безопасности», технологии «Росатома» в стране безапелляционно называются опасными, а Литва на законодательном уровне приняла решение не пропускать электроэнергию с БелАЭС на свою территорию. Пусконаладочные работы БелАЭС начнутся уже в конце 2019 года, когда в белорусский Островец привезут ядерное топливо.

Читайте также: В Литве анонсировали «широкую коалицию» против БелАЭС