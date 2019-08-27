Киев, , 13:23 — REGNUM

Новым главой правительства Украины может стать заместитель руководителя офиса президента Украины Алексей Гончарук, сообщило 27 августа издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники.

Собеседник издания рассказал, что кандидатуру Гончарука одобрил президент Украины Владимир Зеленский, однако в ближайшее время в офисе президента будут проходить консультации с другими претендентами на пост главы правительства.

«Это не какое-то недоверие к Гончаруку, а понимание, что, так или иначе, деятельность любого министра будет влиять на репутацию президента и он несёт ответственность. Так воспринимает общество», — рассказал источник.

Напомим, Гоначрук по образованию юрист, он был внештатным советником министра экологии Украины Игоря Шевченко, а также советником первого вице-премьер-министра Степана Кубива.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее эксперты подвели итог первых ста дней президентства Зеленского. Основными недостатками нового президента Украины были названы отсутствие вертикали принятия решений в стране, а также непрозрачная кадровая политика.

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