Великий Новгород, , 13:14 — REGNUM

Россия не сможет призвать к ответу нацистских преступников, но может воспрепятствовать новому призыву в ряды пронацистских реваншистов, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 27 августа, комментируя информацию о ходе уголовного расследования (по статье о геноциде) в Новгородской области.

Как сообщалось ранее, расследование касается событий 1941−1943 годов. Речь идет о группе латвийских карателей, которые в годы Великой Отечественной войны проводили массовые расправы над мирным населением на территории Новгородской области. Их имена обнародованы. Руководители следственной группы в комментарии РИА Новости заявили, что некоторые из членов этой группы могут быть живы.

«Возбуждение СК России уголовного дела по статье о геноциде в Новгородской области в годы Великой Отечественной войны, осуществлённом карателями из латышских подразделений, существовавших в эти годы при различных немецких службах (СС, СД, полиции и так далее), следует полностью поддержать.

В послевоенное время в СССР преступления немецких пособников активно расследовались. Большинство из них понесли заслуженные наказания. В последние десятилетия советской эпохи, однако, эта работа велась с меньшей остротой и накалом. Считалось, что нацистский реванш невозможен, а ради поддержания добрых отношений между народами СССР стоит закрыть некоторые страницы прошлого.

Оказалось, однако, что эта позиция Советской власти не была должным образом оценена. Более того, после того, как СССР был разрушен, в его отколовшихся частях, особенно в Латвии, Литве и Эстонии, стали активно стимулироваться реваншистские настроения. Этому способствовало возвращение в эти страны с Запада, особенно из США и Канады, самих бывших коллаборационистов и их потомков — физических и политических.

Остановить пронацистский реваншистский шабаш руководство России, как я полагаю, могло, но не посчитало нужным. Это ещё можно было сделать в начале 2000-х, но возобладал интерес к «развитию отношений» с НАТО и ЕС. Потом эта болезнь ещё более вредоносно перешла на Украину.

Лучшее, что мы сейчас можем и должны сделать, — это отдать долг памяти жертвам нацистских палачей. Причём речь должна идти не только о жертвах на территории России. Разве мало их было в самих Латвии, Литве и Эстонии? К ответу преступников мы не призовём — натовцы их защитят. Не переубедим мы и уже оболваненную латышскую, эстонскую или литовскую молодёжь. Но воспрепятствовать новому призыву в ряды реваншистов подобные расследования, уголовные дела, требования выдачи преступников могут. И это уже немало», — отметил Михаил Демурин.