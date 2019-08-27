Симферополь, , 13:07 — REGNUM

Крым заинтересован в сотрудничестве с Ираном и ищет пути взаимодействия. Этот интерес является обоюдным и возрастает особенно с учётом антииранской санкционной политики, проводимой Соединёнными Штатами. Об этом заявил заместитель председателя совета министров Крыма — постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

Он отметил, что Крым «подаёт сигналы» о своей готовности плодотворно сотрудничать с Ираном, однако пока очевидной активной работы с иранской стороны не наблюдается.

«Рассматриваем разные варианты. Например, Иран мог бы воспользоваться нашими портовыми мощностями для перевозки нефти», — приводит ТАСС слова Мурадова.

Он отметил, что так как и у Ирана, и у РФ есть выход к Каспийскому морю, Тегеран мог бы воспользоваться судоходными возможностями полуострова и перевозить нефть по Волго-Донскому каналу, через Крым, в Чёрное море.

Как сообщало ИА REGNUM, санкции США против иранской нефтяной промышленности вступили в силу 5 ноября 2018 года. Под ограничения попали более 700 банков, компаний и физических лиц в Европе и Азии. При этом США разрешили импорт ограниченного количества иранской нефти для восьми стран и территорий — Китая, Индии, Южной Кореи, Японии, Италии, Греции, Турции и Тайваня. В ноябре 2018 года Италия, Греция и Тайвань прекратили закупки, остальные государства попросили продлить им «льготный период». Со 2 мая Вашингтон запретил и этим странам имппортировать иранскую нефть.