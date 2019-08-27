Баку, , 13:01 — REGNUM

Военнослужащие Грузии, Турции и Азербайджана примут участие в военных учениях Eternity-2019 в Баку, сообщает издание Trend со ссылкой на азербайджанское министерство обороны.

В оборонном ведомстве Азербайджана уточнили, что военные учения будут состоять из теоретической и практической частей. Военнослужащие пройдут испытания в центре военных игр и в полевых условиях. Учения состоятся со 2 по 6 сентября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, что политика Азербайджана и Турции угрожает безопасности Армении и Нагорного Карабаха.

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