Москва, , 12:53 — REGNUM

Министерство юстиции России изучает решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €34 тыс. родственникам аудитора Сергея Магнитского, сообщили 27 августа в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что постановление ЕСПЧ не вступило в силу.

«Решение по вопросу его обжалования в большой палате ЕСПЧ будет принято Минюстом по итогам изучения в течение установленного трёхмесячного срока», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЕСПЧ вынес постановление, согласно которому Россия должна выплатить семье Магнитского 34 тыс. евро в качестве моральной компенсации. Судьи заключили, что Магнитский содержался в заключении в условиях, которые противоречат запрещающей пытки статье Европейской конвенции по правам человека.

Напомним, аудитор крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский попал под стражу по подозрению в налоговых махинациях. Он скончался в СИЗО «Матросская тишина» в ноябре 2009 года.

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