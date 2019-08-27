Москва, 27 августа 2019, 12:53 — REGNUM
Министерство юстиции России изучает решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €34 тыс. родственникам аудитора Сергея Магнитского, сообщили 27 августа в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что постановление ЕСПЧ не вступило в силу.
«Решение по вопросу его обжалования в большой палате ЕСПЧ будет принято Минюстом по итогам изучения в течение установленного трёхмесячного срока», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЕСПЧ вынес постановление, согласно которому Россия должна выплатить семье Магнитского 34 тыс. евро в качестве моральной компенсации. Судьи заключили, что Магнитский содержался в заключении в условиях, которые противоречат запрещающей пытки статье Европейской конвенции по правам человека.
Напомним, аудитор крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский попал под стражу по подозрению в налоговых махинациях. Он скончался в СИЗО «Матросская тишина» в ноябре 2009 года.
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