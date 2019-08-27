Джакарта, , 12:50 — REGNUM

Губернатор индонезийской провинции Папуа Лукас Энембе выразил надежду, что интернет-блокада в Папуа будет снята в ближайшее время, сообщает информационное агентство Antara.

«Есть много жалоб на введение ограничения доступа в интернет. Поэтому я надеюсь, что все стороны информации будут открыты», — заявил губернатор провинции Западное Папуа в офисе президента Индонезии в Джакарте.

По его словам, ситуация в Папуа достаточно безопасная. И хотя местное правительство приспособилось обходиться без интернета, он надеется, что интернет-блокада скоро будет снята.

В свою очередь, министр связи и информации Индонезии Рудиантара лишь выразил свои извинения.

«Я извиняюсь перед всеми пострадавшими друзьями. Опять же, это не только я, это в интересах нации», — отметил он, добавив, что не может сказать, когда будет снята интернет-блокада.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство связи и информационных технологий Индонезии приняло решение блокировать телекоммуникационные услуги передачи данных в Папуа из-за массовых протестов, чтобы предотвратить распространение информации, которая провоцирует жителей к беспорядкам.

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