Санкт-Петербург, , 12:59 — REGNUM

Ленинградская область продолжит практику предоставления налоговых льгот инвесторам, но только под открытие новых предприятий, а не расширение действующих. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, комментируя итоги оценки Минфином РФ эффективности налоговых льгот для бизнеса в регионах.

Губернатор напомнил, что Ленинградская область одной из первых в России ввела режим налоговых льгот для инвесторов — еще в 1998 году. за этот немалый срок такая политика доказала свою эффективность. В региональных законах зафиксированы сроки предоставления льгот в зависимости от объема инвестиций, упрощен порядок их получения. Пакет документов от инвесторов, необходимый для предоставления льгот, рассматривается в течение всего 30 дней.

«В новом проекте областного закона «О мерах стимулирования при реализации региональных инвестиционных проектов на территории Ленинградской области» предусматривается снижение для региональных инвестиционных проектов до 10% ставки налога на прибыль организаций, а также освобождение от уплаты налога на имущество организаций. Мы единственный субъект РФ, где эти льготы будут применяться на одинаковый срок. Это очень важно для инвесторов на начальном этапе реализации проекта», — рассказал губернатор Ленобласти.

По словам Дрозденко, областные льготы направлены на стимулирование экономики региона, а среди условий их предоставления состоит в том, что объем выручки предприятия от реализации нового проекта должен составлять не менее 90%.

«Это означает, что мы не будем предоставлять льготы под расширение уже успешно работающих предприятий, мы льготами стимулируем развитие новых производств», — подчеркнул глава Ленинградской области.

Напомним, по итогам Петербургского международного экономического форума 2019 года власти Ленобласти подписали инвестиционные соглашения на сумму более 1 трлн рублей, что стало рекордным и для региона, и для ПМЭФ.

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Напомним, в Минфине заявили, что большая часть налоговых льгот (66%), которые правительство выделяло для бизнеса, оказались неэффективными. Так, отмечают в Минфине, льготы, которые получили регионы в 2018 году, принесли прибыль в 87 млрд рублей, но при этом бюджетная система потеряла порядка 253 млрд рублей. В связи с этим Минфин продумывает возможность сократить льготы к 2021 году на 35%, чтобы их размер составил 165 млрд рублей, сообщили «Известия».

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