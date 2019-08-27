Жуковский, Московская область, , 12:48 — REGNUM

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с рабочим визитом в Россию. Самолёт турецкого лидера приземлился в аэропорту города Жуковского Московской области.

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Здесь сегодня, 27 августа, проходит международный авиасалон МАКС-2019.

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Планируется, что на МАКС-2019 президенту Турции покажут российский истребитель пятого поколения Су-57. Также состоятся переговоры турецкого лидера с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которых стороны обсудят сотрудничество в военно-технической сфере.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 27 августа, на территории аэродрома «Раменское» в Московской области начал свою работу Международный авиационно-космический салон (МАКС). В текущем году партнёром международной аэрокосмической выставкы, которая проводится под эгидой Государственной корпорации «Ростех» ОАО «Авиасалон» раз в два года в городе Жуковский на аэродроме ЛИИ имени М. М. Громова, станет Китайская Народная Республика.

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