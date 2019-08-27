Жуковский, Московская область, , 12:46 — REGNUM

Российский президент Владимир Путин прибыл в подмосковный Жуковский на открытие авиасалона МАКС-2019. Об этом сообщает 27 августа корреспондент ИА REGNUM.

В Жуковском Путин встретится со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры обсудят вооруженный конфликт и мирное урегулирование в Сирии, а также сотрудничество в военно-технической сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, на МАКСе Эрдогану представят российский истребитель пятого поколения Су-57.

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Подробнее: Открытие МАКС-2019 и встреча Путина и Эрдогана в Жуковском — трансляция