Пекин, , 12:40 — REGNUM

В ситуацию с Гонконгом не имеет права вмешиваться «ни одна иностранная организация или правительство», поскольку это внутреннее дело Китая, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Таким образом Шуан прокомментировал заявление лидеров страны «Большой семерки» о массовых протестах в Гонконге.

«Мы осуждаем это и выражаем решительный протест в связи с заявлением лидеров стран — участниц G7», — сказал он, добавив, что ситуация в Гонконге является внутренним делом Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидеры стран «Большой семерки» обсудили ситуацию в Гонконге и призвали как власти автономии, так и власти Китайской Народной Республики избегать насилия.

Напомним, с начала июня в Гонконге продолжаются массовые протесты, вспыхнувшие из-за законопроекта о выдаче Китаю преследуемых лиц. Из-за давления на власти инициатива была снята, но протесты не прекратились.

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