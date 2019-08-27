Страсбург, Франция, , 12:33 — REGNUM

Моральную компенсацию в размере 34 тыс. евро должны получить родственники аудитора Сергея Магнитского от Российского государства, такое постановление вынес Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Документ опубликован 27 августа этим международным органом.

Судьи заключили, что Магнитский содержался в заключении в условиях, которые противоречат запрещающей пытки статье Европейской конвенции по правам человека. Компенсацию, решил суд, должны получить мать и вдова Магнитского. Решение суда еще не вступило в силу.

Вместе с тем ЕСПЧ отклонил жалобу родственников Магнитского на якобы произвольное помещение его под стражу. Задержание и заключение аудитора в полной мере соответствовали требованиям Конвенции, решили судьи.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Магнитский работал в крупном инвестиционном фонде Hermitage Capital Management и попал под стражу по подозрению в налоговых махинациях. Он скончался в СИЗО «Матросская тишина» в ноябре 2009 года. Именем аудитора в США назвали закон, вводящий персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.

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