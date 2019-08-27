Лондон, , 12:30 — REGNUM

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретится в Минске с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, соответствующую информацию подтвердили в администрации белорусского лидера, пишет Reuters.

Отмечается, что встреча Лукашенко и Болтона состоится не ранее 29 августа, в настоящее время дата и формат встречи не определены.

Напомним, ранее стало известно, что Болтон планирует в ближайшие дни посетить Белоруссию. Это будет первый визит столь высокопоставленного представителя администрации США в Белоруссию с начала века.

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