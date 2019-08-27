Тегеран, , 12:58 — REGNUM

Известный иракский эксперт-международник Имад Алло в интервью арабскому новостному изданию Al-Maaloumeh предупредил, что Израиль пытается превратить Ирак в арену противостояния между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.

По словам эксперта, Израиль рассматривает возможность удара по шиитским святыням в Ираке, что, по его мнению, приведет к войне между ИРИ и США. Последний авиаудар по позициям Народных мобилизационных подразделений Ирака, в процессе которого Израиль наводил цели на святыни, это доказывает.

Комментарий эксперта последовал вслед за заявлением президента Ирака Нури аль-Малики о том, что если будет доказано, что Израиль стоял за недавними авиаударами по позициям Народных мобилизационных подразделений Ирака, то сионистский режим получит «жесткий ответ».

Раннее Израиль нанес удар при помощи беспилотников по позициям боевиков в Ливане и Ираке.