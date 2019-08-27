Тегеран, , 13:43 — REGNUM

Глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати заявил, что страна будет увеличивать валютные поступления и, соответственно, резервы при помощи «расширения» экспорта нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Абдольнасер Хеммати отметил, что поставки нефти из страны продолжают увеличиваться. По его словам, в условиях, когда санкции США против Ирана ужесточаются, Центральный банк прикладывает все усилия для того, чтобы стабилизировать рынок иностранной валюты, в том числе пополняя его за счет доходов от нефтяных продаж.

Чиновник также подчеркнул, что в стране впервые за долгое время наблюдается «движение к стабильности». Так, за последние несколько месяцев уровень инфляции постепенно снизился.