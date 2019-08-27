Тегеран, , 13:12 — REGNUM

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в ответ на критику Вашингтона в связи с наложением Ираном санкций на Национальный фонд демократии США заявил, что Исламская республика оказывает поддержку своим гражданам всеми доступными инструментами и без помощи каких-либо американских фондов. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам чиновника, Национальный фонд демократии США «усиливал негативное воздействие санкций», поэтому попал в санкционный список заслуженно. «Его председатель Марк Дубовиц — эксперт в области вранья», отметил дипломат, обвинив его в эскалации обстановки в ИРИ.

Аббас Мусави подчеркнул, что Исламская республика будет до последнего защищать права своих граждан в соответствии с нормами международного права и не позволит их попирать политикой «экономического терроризма».