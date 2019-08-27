Тегеран, , 12:25 — REGNUM

Генеральный секретарь ливанской проиранской партии «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что недавняя агрессия Израиля в отношении «иранских объектов» в Сирии и Ливане не останется без ответа. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам политика, в результате удара погибли как минимум два солдата «Хезболлы», в связи с чем Израиль солгал о том, что наносил удар «по иранским» целям. Он отметил, что на подобные акты агрессии «Хезболла» будет давать незамедлительный ответ. Политик напомнил о двух израильских беспилотниках, сбитых в тот же день над Бейрутом, заявив, что «Хезболла» не собирается терпеть израильские летательные аппараты, парящие над Ливаном.

Раннее над Бейрутом были сбиты два израильских беспилотника. «Хезболла» обвинила их в ведении разведывательной деятельности и нарушении суверенитета страны. Хасан Насралла охарактеризовал действия Тель-Авива как «первый с 2006 года акт антиливанской агрессии».