Лефкоша, , 12:40 — REGNUM

Министр экономики и энергетики Турецкой Республики Северного Кипра Хасан Тачой заявил: «Израиль, греческий Кипр и Греция ведут работы по прокладке 500-км кабеля. Во избежание энергетической изоляции к нему также будет подключен остров Крит. Главная цель этого проекта — соединив эти страны подводным кабелем, снизить зависимость Европы от турецкой энергии».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Хасан Тачой отметил: «Сравнение их совокупной мощи — Греция с 13 ГВт, Израиль с 14 ГВт и Южный Кипр с 1,4 ГВт — с турецким потенциалом в 89 ГВт не стоит даже пари».

Министр резюмировал, что об этом подходе, не способном обеспечить даже треть турецкой производительности, не приходится говорить в практическом смысле. Он добавил: «Мысли об инвестициях в 500-км кабель, проложенный на глубине 2,5 км, и игнорирование более простых вариантов решения показывают, насколько враждебным может быть скрытый умысел».