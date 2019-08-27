Рим, , 12:11 — REGNUM

В ходе переговоров в ночь на 27 августа между бывшей правящей партией Италии «Движение 5 звезд» (M5S) и Демократической партией не было достигнуто соглашения о формировании правительства. Об этом пишет австрийская газета Kurier.

Как сообщили в штабе демократов в Риме, между сторонами нет единства ни в вопросе правительственной программы, ни в вопросе о том, кто займет кресло премьер-министра. Путь к достижению пакта еще «крутой».

При этом M5S оказывает давление на участников переговоров, отмечая, что «его терпение не бесконечно, а Италия нуждается в правительстве». M5S хочет вновь видеть во главе правительства ушедшего в отставку Джузеппе Конте. Демократы требуют, чтобы M5S окончательно порвала с бывшими партнерами по коалиции — правой «Лигой» Маттео Сальвини — и согласилась на нового премьер-министра.

Как сообщало ИА REGNUM, Джузеппе Конте подал в отставку с поста премьер-министра Италии 20 августа после 14 месяцев работы правительства. Правительственный кризис в Италии начался в начале августа по инициативе самой популярной партии «Лига». Ее поддерживают около 40% избирателей, и оппоненты обвиняют ее в стремлении сосредоточить власть в своих руках.

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