Анкара, , 09:24 — REGNUM

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил для прессы: «Да, 3 наших солдата стали шахидами (в исламе — мученик за веру), один из них — уроженец Трабзона. Мы совершили джаназа намаз в их честь (в исламе — молитва перед погребением). Да будет Аллах милостив к ним. Да, у нас есть и раненые, но по обе стороны границы мы уничтожили 21−22 террористов. Потому что мы сказали — кровь наших солдат не останется неотмщенной. Так будет происходить и дальше».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Министр внутренних дел, наш брат Сулейман Сойлу, да будет доволен им Аллах, держит это под личным контролем. И Министерство обороны тоже. Все наши Вооруженные силы, силы безопасности, полиция — все эффективно продолжают свою работу. Да пребудет с нашими шахидами милость Всевышнего Аллаха, надеюсь, они встретятся с Пророком».

Напомним, что 25 августа 2019 года в ходе проведения контртеррористической операции «Коготь-3» на севере Ирака между отрядом турецких солдат и боевиками Рабочей партии Курдистана произошла перестрелка, в результате чего погибло 3 и ранено 7 турецких военнослужащих.